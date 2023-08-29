رفع 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالإسكندرية

قفي إطار الحرص على إظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق ونظرًا لزيادة أفرع الأشجار والنخيل وظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدًا بعدد من المقابر اليهودية قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالتنسيق مع المهندسة عزة سعد رئيس حي وسط لرفع كافة المخلفات من المقابر حيث قامت إدارة النظافة بحي وسط برفع كافة المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي وبإشراف مفتشي الآثار بمنطقة وسط الإسكندرية.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعًا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية والتى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

ومن الجدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية على مساحات شاسعة من الأرض خارج حدود أسوار مدينة الإسكندرية القديمة وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت ويوجد حاليا بالإسكندرية عدد ثلاثة جبانات تحتوى على مجموعة من الأضرحة شيدت على طراز عصر النهضة فى نهاية القرن الـ 19 م وأوائل القرن الـ 20 م وتم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة بتاريخ 12 / 4 / 2017 م وبموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 26 / 4 / 2022 م.

جبانة اليهود بالأزاريطة رقم (1)

تعد هذه الجبانة من أقدم وأكبر جبانات اليهود بالإسكندرية حيث شيدت فى عصر محمد على باشا سنة 1832 م وتم تخصيص قطعة الأرض الواقعة حاليًا فى ميدان الخرطوم بالحى اللاتينى فى منطقة الأزاريطة أمام مبنى كلية الطب جامعة الإسكندرية لتكون مقبرة للجالية اليهودية وفى سنة 1856 م فى عصر والى مصر سعيد باشا تم إحاطتها بسور من المبانى غير منتظم الأضلاع مساحتها حوالى ستة أفدنة وتضم ما يقرب من خمسة آلاف قبر وهي مقابر بسيطة الشكل والتصميم لكونها كانت فى الأغلب مقابر لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع اليهودى فى الإسكندرية.

جبانة اليهود بالشاطبى رقم (2)

أنشئت هذه الجبانة البارون يعقوب منشا حوالى سنة 1872 / 1873 م ولهذا عرفت بمدافن منشا تتخذ حدود الجبانة

شكل غير منتظم الأضلاع مساحتها ثلاثة أفدنة وتضم معبدًا جنائزيًا وحوالى ثلاثة آلاف مقبرة

جبانة اليهود بالشاطبى رقم (3)

عرفت بمقابر أجيون يرجع تاريخها إلى حوالى سنة 1908 م؛ ويبلغ إجمالى مساحتها حوالي خمسة أفدنة وتضم نحو ما يزيد على 3750 مقبرة.

رفع مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالاسكندرية

رفع مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالاسكندرية

رفع مخلفات زراعية من المقابر اليهودية بالاسكندرية