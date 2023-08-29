محافظة الإسكندرية: تطوير المقابر اليهودية بالمحافظة

قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بالتنسيق مع رئيس حى وسط، بتقطيع الأشجار الضخمة التي تعيق الرؤية في المقابر اليهودية وإزالة جميع النفايات الموجودة فيها.

يأتي ذلك ضمن إطار تكليفات اللواء محمدالشريف محافظ الإسكندرية، لتقديم كافة سبل الدعم للمحافظ وتطوير المواقع الأثرية بالإسكندرية، وذلك للعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة لإظهار صورة حضارية لها تتناسب مع تاريخها وتراثها.

وشاركت إدارة النظافة بحي الوسط وشركة نهضة مصر، بالعمل على إزالة جميع المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية في الشاطبي بإشراف حي الآثار وسط الإسكندرية.

وأعلنت منطقة آثار الاسكندرية، قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، رفع 60 طن مخلفات زراعية وأشجار ونجيل من المقابر اليهودية في منطقة الشاطبى، التي تضم أشهر 60 عائلة يهودية وحاخامات بينها عائلتى يعقوب منشا وساويرس.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية، إن المنطقة بالتعاون مع حى وسط الاسكندرية رفعت 60 طن مخلفات زراعية من داخل ومحيط المقابر اليهودية، وذلك في إطار الحرص على إظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، مشيرًا إلى أنه نظرًا لزيادة أفرع الأشجار والنخيل وظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدًا بعدد من المقابر اليهودية، تم التحرك بشكل عاجل لإزالة المخلفات بعد تقليم الزوائد منها.

وأوضح أن شركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة في المحافظة بالتنسيق مع حى وسط، قامت الثلاثاء، برفع كافة المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي وبإشراف مفتشي الآثار بمنطقة وسط الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط، لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية والتى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

ولفت إلى أن جبانات اليهود شيدت في أرقى أحياء مدينة الإسكندرية على مساحات شاسعة من الأرض خارج حدود أسوار مدينة الأسكندرية القديمة وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت، ويوجد حاليا بالإسكندرية ثلاثة جبانات تحتوى على مجموعة من الأضرحة شيدت على طراز عصر النهضة في نهاية القرن الـ 19 م وأوائل القرن الـ 20 م وتم تسجيلها في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة بتاريخ 12 / 4 / 2017 م، وموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 26 / 4 / 2022، وجبانة اليهود الأزاريطة رقم 1 وتعد هذه الجبانة من أقدم وأكبر جبانات اليهود بالأسكندرية، حيث شيدت في عصر محمد على باشا سنة 1832 م وتم تخصيص قطعة الأرض الواقعة حاليا في ميدان الخرطوم بالحى اللاتينى في منطقة الأزاريطة أمام مبنى كلية الطب جامعة الإسكندرية لتكون مقبرة للجالية اليهودية وفى سنة 1856 م في عصر والى مصر سعيد باشا تم إحاطتها بسور من المبانى غير منتظم الأضلاع مساحتها حوالى ستة أفدنة، وتضم ما يقرب من خمسة آلاف قبر وهي مقابر بسيطة الشكل والتصميم لكونها كانت في الأغلب مقابر لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع اليهودي في الإسكندرية.