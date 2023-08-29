أستاذ تاريخ: مشروع تطوير القاهرة التاريخية عملاق (فيديو)

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة عين شمس، إنّ مشروع تطوير القاهرة التاريخية عملاق مثل كل المشروعات التي تشهدها مصر في الفترة الحالية مع إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تعود مصر أم الدنيا.

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القاهرة الفاطمية

وأضاف “شقرة" في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل مشروع نراه به تميز وإبداع حقيقي، وهذه المنطقة عمرها قرابة 1400 سنة، والقاهرة الحالية مبنية على أكثر من عاصمة بعد الفتح الإسلامي مثل القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.

وتابع أنه يجب الاستفادة من هذه المنطقة كما يبغي، مشيرًا إلى أنها غنية بالآثار الإسلامية، ولذلك، تم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القاهرة التاريخية.

5 مناطق فقط في القاهرة التاريخية

وأكد أن 5 مناطق فقط في القاهرة التاريخية سيشملها التطوير، مثل الحسين ودرب اللبانة ومحيط مسجد الحاكم بامر الله الفاطمي وبوابة النصر والجمالية وبعض المناطق القريبة من شارع المعز لدين الله الفاطمي، وسيتم إعادة تصميم للواجهات الخاصة بالعقارات لتحاكي العمارة الإسلامية، بعدما جرى تشويه العمارة الإسلامية الرائعة بالمباني الحديثة.

