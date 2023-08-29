انطلاق أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة "بشاير الخير" بالإسكندرية

تحدث عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، مؤكدًا أن المكتبة المتنقلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير مناطق الإسكان بديل العشوائيات، مشيرًا إلى أن هذه الخطة جاءت في أكثر من محافظة مثل القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة.

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وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ هذه المكتبة تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق مكتبات العامة في إطار المشروع الرئاسي حياة كريمة.

مكتبة مصر الخير

وتابع أن مكتبة مصر الخير بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة المتمثلة في إقليم غرب الدلتا ستبدأ في 27 سبتمبر لمدة 10 أيام متصلة، وستشهد ورشا توعوية وورش لحكي الأطفال وورش رسم، كما ان المكتبة مجهزة بإمكانيات عالية جدا وستقدم برامج تثقيفية لتعريف الأطفال أهم الأماكن في مصر، وسيتم تقديم ورش للألعاب التفاعلية في ظل وجود متخصصين.

حفلات لفرق العرائس

وواصل: “سنهتم بتطوير المواهب في الرسم والحكي والإلقاء والشعر والغناء، بالإضافة إلى حفلات لفرق العرائس، وما يهمنا هو الإنسان ورفع وعيه وتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع المصري، ونعمل في المناطق بديلة العشوائيات”.

