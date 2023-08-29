حبس عصابة التنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات في منشأة ناصر، ما نتج عنه وفاة شخص آخر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الاثار بالخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالقاهرة مما نتج عنه وفاة آخر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان) ، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.​

بالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر.

وجاء أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً ، كما أحرز سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد ٢١ لفافة ورقية تحوى كلا منهن جوهر الهيروين المخدر.

وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كتر، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .