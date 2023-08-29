تحرير 79 محضراً تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، للتأكد من إنتظام منظومة الخبز من حيث الوزن ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية .

إلى جانب المتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على المخابز البلدية بقريتي (ابوان ـ منبال) .

وذلك بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، ومفتشى التموين ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن تحرير 65 محضرًا تموينيًا مخالفا ، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم صرف بون ـ نظافة ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أشار عامر طه رئيس المركز، إلى تنظيم وتنفيذ حملات تموينية وتفتيشية مكبرة ، أسفرت عن تحرير 14 محضرا تموينيا متنوعا ، خلال حملة على المخابز والأسواق بقرية دلجا ، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارتى ، التموين ، والطب البيطرى ، وتنوعت المحاضر المخالفة بين ، ( البيع بأزيد من السعر الرسمي - بيع سلع بدون فواتير - عدم وجود شهادة صحية - تجميع مواد بترولية مدعمة - ذبح خارج المجازر - بيع سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 300 كجم دقيق بدون فواتير خلال حملة على الأسواق بدائرة المركز، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومدى توافر السلع ، ومحاربة غلاء الأسعار والاحتكار.