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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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تحرير 79 محضراً تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل الوحدات المحلية  شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، للتأكد من إنتظام  منظومة الخبز من حيث الوزن ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية .

 

 

إلى جانب المتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على المخابز البلدية بقريتي (ابوان ـ منبال) .

 

 

وذلك بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، ومفتشى التموين ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملات التموينية المكبرة ، عن تحرير 65 محضرًا تموينيًا مخالفا ، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم صرف بون ـ نظافة ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

 

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أشار عامر طه رئيس المركز،  إلى تنظيم وتنفيذ حملات تموينية وتفتيشية مكبرة ، أسفرت عن تحرير 14 محضرا تموينيا متنوعا ، خلال حملة على المخابز والأسواق بقرية دلجا ، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارتى ، التموين ، والطب البيطرى ، وتنوعت المحاضر  المخالفة بين ، ( البيع بأزيد من السعر الرسمي - بيع سلع بدون فواتير - عدم وجود شهادة صحية - تجميع مواد بترولية مدعمة -  ذبح خارج المجازر - بيع سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 300 كجم دقيق بدون فواتير خلال حملة على الأسواق بدائرة المركز،  للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومدى توافر السلع ، ومحاربة غلاء الأسعار والاحتكار.