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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استعجال تفريغ المحادثات حول اتهام سيدتين بالسرقة في الأميرية

محكمة
محكمة

استعجلت نيابة الأميرية، تفريغ هواتف وسحب مكالمات سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

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أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

 

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

 

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