رفع 30 ألف عينة مياه بسوهاج لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، على أنه يتم رفع أكثر من ٢٦ الف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه، وذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة، والمعمل المركزي، ومعامل مديرية الصحة، والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح، والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك.





وقال الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع اكثر من 4 الاف عينة صرف صحى شهريا لضمان مطابقة السيب النهائى هذا بالاضافة الى رفع عينات صرف صناعى للتاكد من تطبيق معايير صرف المنشات الصناعية ومطابقة السيب النهائى بجميع المنشات الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.





واوضح المهندس طارق امين مدير ادارة التنفيذ الذاتى انه تطبيقاً لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الاحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.