القومي لعلوم البحار: ظهور سمكة “مولا مولا” نادر ووزنها يصل إلى طن

قال الدكتور محمود معاطي أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في الغردقة، إنّ سمكة المحيط مولا مولا التي يصل وزنها إلى طن لم تُرصد في البحر الأحمر للمرة الأولى، موضحًا أننا ننتظرها كل سنة، ولكننا لا نعرف أين تظهر على وجه الدقة، وظهرت في السنوات الأخيرة بمرسى علم.

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المياه في اسفل البحار تكون باردة

ونوه “معاطي ” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المياه في الأسفل تكون باردة فتذهب إلى الأعلى حتى تحصل على ما يشبه حمام شمس، وبالتالي فإن هذا النوع من الأسماك نادر الظهور.

سمكة مولا مولا ليس أثقل الأسماك العظمية

وتابع أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في الغردقة، أن سمكة مولا مولا ليس أثقل الأسماك العظمية، مضيفًا: “عندما تصل السمكة إلى سن البلوغ فإن وزنها يبدأ من 270 كجم ويتجاوز الطن أحيانا، وهذا النوع من الأسماك فمه صغير ويتغذى على قناديل البحر والحبار والقشريات والجمبري والأسماك الصغيرة ويرعات الأسماك، كما أنها من عائلة رباعيات الأسماك”.

