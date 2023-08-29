ليفربول يبلغ صلاح برفض عرض الاتحاد الجديد

أرسل نادي اتحاد جدة عرضا جديدا لليفربول من أجل شراء النجم الدولي محمد صلاح لاعب الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي.



أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول تلقى صباح اليوم الثلاثاء، عرضا جديدا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، من اتحاد جدة من أجل شراء "مو" صلاح.



أخبر ليفربول لاعبه محمد صلاح أن العرض قوبل بالرفض، وأن النادي الإنجليزي متمسك به ويرفض التفريط فيه.



وتابعت التقارير الصحفية، أن محمد صلاح أبلغ ناديه ليفربول أن سعيد مع النادي ولا يريد الرحيل عن الريدز.



وكان اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع صلاح، وقدم أكثر من عرض من أجل ضمه لكن ليفربول رفضه، بالإضافة إلى أن أنمار الحائلي رئيس النادي السعودي، سافر إلى لندن من أجل حسم الصفقة.



لكن تمسك ليفربول بإستمرار محمد صلاح رفقة الريدز، هو ما أكده يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي، أن صلاح ليس للبيع، وأنه في حال وصول عرض من أي نادي سيكون الإجابة بالرفض.