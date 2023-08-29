عاجل
الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر رفع الأرز من قائمة السلع التموينية
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار زراعة أشجار مثمرة وزينة بمراكز المنيا

زراعة الأشجار بالمنيا
زراعة الأشجار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية، حيث تم زراعة عدد (50) شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب بطريق مصر أسوان الزراعي.

كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز، وفى مركز ومدينة  مطاي شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز ، أنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة.

وتم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بـ "طريق مصر أسوان الزراعي"، بالإضافة إلى زراعة (237) شتلة لأشجار مثمرة وزينة بالطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة.