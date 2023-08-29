استمرار زراعة أشجار مثمرة وزينة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية، حيث تم زراعة عدد (50) شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب بطريق مصر أسوان الزراعي.

كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية ، في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز، وفى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز ، أنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة.

وتم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بـ "طريق مصر أسوان الزراعي"، بالإضافة إلى زراعة (237) شتلة لأشجار مثمرة وزينة بالطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة.