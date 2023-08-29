مصرع خمسينية صدمها قطار بالعصلوجي

لقت سيدة خمسينية مصرعها؛ صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة اصطدام قطار بها، بنطاق قرية العصلوجى أمام مستودع أسطوانات البوتاجاز بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة بنطاق قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق، أمام مستودع أسطوانات البوتاجاز.

وبالفحص تبين مصرع السيدة "نوال. م. ع" 50 عاما، مقيمة بقرية كفر عوض حجازي بمركز الزقازيق، نتيجة اصطدام القطار بها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.