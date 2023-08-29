معلق مباراة النصر والشباب اليوم في ديربي الرياض بالدوري السعودي

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، هوية معلق مباراة النصر السعودي والشباب في ديربي ناري مساء اليوم الثلاثاء على الملعب المرتقب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعه من دوري روشن السعودي.

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انهي العالمي تدريباته الجماعية مساء أمس الاثنين استعدادًا لمباراة الشباب المرتقبة في دوري روشن السعودي.

يخوض النصر السعودي لقاء الشباب بهدف تحقيق التحسن في ترتيب الدوري السعودي بجانب المنافسة على الدوري السعودي خلال الموسم الجديد.

موعد مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب السعودي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات اس اس سي الرياضية السعودي الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري السعودي لهذا الموسم على قنوات اس اس سي الرياضية 1 اتش دي بينما تذاع المباراة أيضًا. على شاهد بلاس VIP.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: غيسلان كونان_ محمد أل فتيل_ إيميريك لابورت_ سلطان الغنام

الوسط مارسيلو بروزوفيتش_ عبد الله الخيبري_أوتافيو دا سيلفا_ عبد الرحمن غريب_ ساديو ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشباب السعودي المتوقع لمباراة النصر السعودي

حراسة المرمى سيانج جيو كيم.

خط الدفاع: فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني.

خط الوسط: تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار.

خط الهجوم، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو.

معلق مباراة النصر السعودي والشباب

من المقرر ان يتولي التعليق على أحداث المباراة بين النصر السعودي والشباب اس اس سي الرياضية السعودية اتش دي بتعليقرؤوف خليف بينما يتولى التعليق على برنامج شاهد بلس رؤوف خليف.