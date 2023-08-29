انهيار عقار في رأس التين وإخلاء السكان خوفًا على أرواحهم بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، انهيار عقار قديم بمنطقة رأس التين مكون من 3 طوابق، دون حدوث أي إصابات، فيما أصدر حي الجمرك قرارًا عاجلًا بإخلاء العقار من السكان، حفاظًا على حياتهم لحين تنفيذ قرار بشأنه.

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ورد بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم ٣٣ شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وانتقل ضباط القسم ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى انتقال مسئولي حي الجمرك والإدارة الهندسية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أي إصابات، بالفحص تبين بأن العقار من المباني القديمة ومكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين علويين، وأنه صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار.

وأصدرت الإدارة الهندسية لحي الجمرك قرارا عاجلا بإخلاء العقار من السكان، والتنبيه على مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم، وتم وضع حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

ومن جانبها أوضحت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أنه جرى عمل محضر إخلاء لقاطني العقار والتنبيه على مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم. وأضافت رئيس الحي أنه جرى وضع حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات.

تم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار وقررت النيابة طلب ملف العقار من حى الجمرك وسؤال مهندسى الحى.