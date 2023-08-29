الأقصر: التواصل مع الترسانة النيلية وشرطة المسطحات لرفع المركب السياحي الغارق

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم التواصل مع الترسانة النيلية، والملاحة النهرية، وشرطة المسطحات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم “المركب السياحي” الغارق.

وانتقل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى موقع غرق جزئي لمركب سياحي بالنيل، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

وتبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقد شخصين اثنين منهم وجاري تمشيط المنطقة عن طريق الانقاذ النهري، وجاري اخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

وأسفر الحادث عن غرق اثنين من طاقم عمل المركب السياحي، وهما حسين مغربي، 21 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي، كما نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان العامل الثاني وهو أحمد السيد، 30 عامًا، وتم ايداع جثمانيهما بمستشفى الكرنك الدولي.

