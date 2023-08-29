محافظ الأقصر ينتقل إلى موقع غرق جزئي لمركب سياحي

انتقل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى موقع غرق جزئي لمركب سياحي.

وذكر بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، أن الفندق العائم لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

وكانت غرفة عمليات محافظة الأقصر، تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

وأسفر الحادث عن غرق اثنين من طاقم عمل المركب السياحي، وهما حسين مغربي، 21 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي، كما نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان العامل الثاني وهو أحمد السيد، 30 عامًا، وتم ايداع جثمانيهما بمستشفى الكرنك الدولي.

