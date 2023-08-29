تصدير 5 آلاف طن دقيق لبورسودان عبر موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة و635 شاحنة بضائع و 175 سيارة وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و 329 شاحنةبضائع و 115 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 306 شاحنةبضائع و 60 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين SEA PRAJNA وامل و تغادرالميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء العبارة امل.

وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1050 طن بضائع عامة ومتنوعةو150 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج و سينا . و يستعد ميناء بورتوفيق لوصول السفينة LOTUS قادمة من السعودية لشحن دقيق ومغادرة السفينة PASHA 9 وعلي متنها 5000 طن دقيق تصدير الي بورسودلن

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1175 راكبا بموانيها .



كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



وشهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .