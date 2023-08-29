اسطوانة غاز تنهي حياة أم ونجلها وتصيب 3 بإصابات خطيرة في كرداسة

لقيت أم ونجلها مصرعهما ويصايب باقي أفراد الأسرة بإصابات بالغة، إثر انفجار أسطوانة غاز بكرداسة، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بكرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

وتبين أن الأفجار أسفر عن إصابة أسرة مكونة من 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، لتلفظ الأم واحد ابنائها الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل، أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول كل من "مريم ح ال س" 17 سنة، و"سمر إ ع" 30 سنة، و"محمود ح" الـ3 سنوات، و"فتحى أ ف س" 9 سنوات، و"أنس ح ال س"، 6 سنوات، مقيمين جميعًا بمركز أبو حماد، والأطفال الثلاثة مصابين بحالات نزيف بالمخ وتم تحويلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين من الفحص إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، إحداهما موتوسيكل والأخرى توك توك بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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