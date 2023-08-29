انطلاق الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بالجامعة العربية

برئاسة اليمن

انطلقت أعمال الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة ممثل وفد اليمن علي صالح موسى اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التحضيرات للاجتماع الوزاري للمجلس الذي يعقد بعد غد الخميس، ويتصدر جدول أعماله الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المقرر عقدها بنواكشوط بموريتانيا يومي 6 و7 نوفمبر القادم.

ويناقش الاجتماع مشروعات القرارات الاقتصادية المرفوعة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس التي عقدت أمس، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111 ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024، والتحضير والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبنود تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

كما يناقش الاجتماع مشروعات القرارات المتعلقة بالملف الاجتماعي المرفوعة من قبل اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت أمس الأول الأحد ومنها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ والجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ (33) المقررة بالبحرين في مارس 2024، إلى جانب بند حول الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط يومي 6 و7 نوفمبر القادم؛ وبند حول الاستثمار في التعليم والتعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية (مقدم من سوريا)؛ والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: