محافظ الفيوم يوجه بتحمّل مصروفات طالبة لمدة ثلاث سنوات

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار لقاءات خدمة المواطنين التي يتم عقدها بديوان عام محافظة والوحدات المحلية للمدن والمراكز للاستماع لشكاوى المواطنين، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس حلمى حيدر مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه المحافظ، مسئولي التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية للتكفل بمصروفات طالبة بالصف الأول الثانوى لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس مدينة الفيوم لتوفير وحدة سكنية لسيدة تعانى من شلل الأطفال وليس لديها أى مصدر للدخل، وكذا توفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية

وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم فى تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما استمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، موجهاً رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة، وكذا التنسيق مع رئيس حى جنوب لإعادة كشك مرخص تم إزالته لسيدة من الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مستشفى الرمد لبحث حالة طفلة تحتاج لإجراء عملية جراحية بالشبكية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لها بشكل فورى، كما كلف وكيل وزارة التموين بفحص سبب توقف بطاقة التموين الخاصة بإحدى السيدات وحل المشكلة.

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ببحث مشكلة انقطاع المياه بقرية سنهور، ومراجعة المنطقة بالكامل مع المناوبة للمناطق فى عملية قطع المياه، وتحسين ضخ المياه بشكل عام، كما وجه المحافظ مدير إدارة أملاك الدولة بدراسة حالتين لتقنين أراضى أملاك دولة وتيسير الإجراءات لهما، وبحث إمكانية السداد بنظام الأقساط.