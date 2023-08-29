إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء وقوع حادث تصادم اليوم الثلاثاء، بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين "موتوسيكل وتوك توك" بدائرة مركز بلبيس ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 30 عاما، والمقيمين بمركز أبو حماد، بإصابات متفرقة بالجسم

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي، وتحويل 3 حالات منهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.