"زهرة الجثة" برائحة النفايات تثير الجدل في أمريكا| فيديو

"زهرة الجثة" برائحة النفايات تثير الجدل في أمريكا، إذ يتهافت زوار حديقة نباتية قرب مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، على مشاهدة الزهرة ذات الرائحة الكريهة، والتي تزول سريعًا خلال 48 ساعة فقط.

زهرة الجثة

وتعد ازهار "امورفوفالوس تايتينيوم" Amorphophallus Titanium، واحدة من أكبر الزهور في العالم، حدثاً نادراً.

فإزهار هذه النبتة المهددة بالانقراض التي تنمو عادةً في إندونيسيا يستغرق سنوات، وعندما تنضج، تنبعث منها روائح قوية تشبه روائح الأطعمة الفاسدة.

وأوضح بريس دان أمين مكتبة هنتنغتون التي شهدت الحدث النباتي أن "رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفن"، وفقا لفرانس برس.

زهرة الجثة

وشرح أن هذه الرائحة الكريهة عنصر ضروري يمكّنها من التكاثر، فهي تجذب بواسطتها "الذباب الزبال لكي يأتي ويلقّحها، وبالتالي بقدر ما تتمكن من نشر تلك الرائحة، تجذب المزيد من الذباب، ويكون وضعها أفضل".

وتتألف هذه النبتة التي يعادل حجمها طول الإنسان من مئات الزهور الصغيرة، من ذكور وإناث، تتفتح في أوقات مختلفة قليلاً. وعلى الراغب في مشاهدة إزهارها أن يكون حاضراً في الوقت المناسب، كما هي الحال بالنسبة إلى أشجار الكرز الشهيرة في اليابان أو زهور الفاوانيا.

وأشار دان إلى أن "الزهرة تختفي خلال 48 ساعة من تفتُّحها.. وفترة إزهارها تالياً بالغة القِصَر، لكنها مذهلة".

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