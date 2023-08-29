مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمر (ِشاهد)

أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين وجه هذا العام بدخول جميع الأنشطة التجارية في الأوكازيون سواء الصيفي ولاحقا في الأوكازيون الشتوي.

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الأجهزة الكهربائية وأدوات منزلية

وتابع “أبو الفضل” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من بين هذه الانشطة الأجهزة الكهربائية وأدوات منزلية وستائر ومفروشات وتحف ونجف والملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، وأرقام المحلات المشاركة في الأوكازيون وذلك بمحض إرادتها دون إجبار من أي جهة.



ونوه بأن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفي لـ 30 سبتمبر المقبل تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

مد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر

وأشار إلى أنه تم عرض مذكرة على وزير التموين وفقا لاحداثيات رصدناها من خلال السوق، وباعتبار أن الاتحاد العام هو الأدرى بشؤون التجر، فجرى التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة.

وتابع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من هذه الأسباب الاستعداد لدخول المدارس والجامعات، مشددًا على أن هذه الشريحة وقوة لا يستهان بها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتنشيشط حركة التجارة الداخلية بمصر.