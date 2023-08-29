شاهد | صور المركب السياحي الغارق في نيل الأقصر صباح اليوم

تنشر بوابة الوفد، صور المركب السياحي الذي تعرض لغرق جزئي، صباح اليوم الثلاثاء، بنيل الأقصر، والذي كان متوقفًا عن العمل منذ حوالي عشرة أعوام.

تعرض المركب للغرق أسفر عنه مصرع اثنين من طاقم العمل، وتم انتشال جثمان أحدهما وهو "حسين.أ" 21 عامًا من محافظة سوهاج، بينما لا تزال أعمال البحث جارية؛ لانتشال جثة العامل الثاني ويدعى "أحمد.س" 30 عامًا، فيما تم إنقاذ عامل ثالث كان على متن المركب.

كانت غرفة النجدة تلقت إخطارًا من شرطة المسطحات المائية، يفيد بتعرض المركب السياحي "نيفولي" للغرق، وهو متوقف عن العمل منذ حوالي عشرة أعوام، وأسفر ذلك عن مصرع "حسين ا." 21 سنة من محافظة سوهاج، ضمن طاقم عمل المركب، وتم على الفور نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح الدفن، فيما يتم البحث عن جثمان العامل "أحمد.س"، 30 عامًا.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر قد شهدت فى 2017 غرق مركب سياحي يدعى ميناف، أمام معبد الكرنك بالاقصر، دون خسائر بشرية، وتعرض المركب ميناف 2 بالمرسى السياحي بالكرنك للغرق والذي كان متوقفًا عن العمل منذ 2016 لعدم وجود نزلاء به، وانتقل على الفور محافظ الأقصر، ومدير الأمن وجميع القيادات لموقع المركب، وتبين حدوث غرق جزئي بعد تسرب المياه داخلها لعدم اهتمام أصحاب المراكب بأعمال الصيانة.