وفاة اثنين من طاقم عمل المركب السياحي الغارق بنيل الأقصر

لقي عاملان بمركب سياحي مصرعهما غرقًا، بنهر النيل، بعد تعرض المركب لغرق جزئي بنهر النيل، والذي كان يخضع لأعمال صيانة؛ استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

تلقت غرفة النجدة اخطارًا من شرطة المسطحات المائية، يفيد بتعرض المركب السياحي "نيفولي" للغرق، وهو متوقف عن العمل منذ حوالي عشرة اعوام، واسفر ذلك عن مصرع حسين ا. 21 سنة من محافظة سوهاج، ضمن طاقم عمل المركب، وتم على الفور نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

فيما أكد مصدر أنه تم إنقاذ عامل، وتعرض اثنين للغرق، تم انتشال جثة أحدهما، بينما لاتزال أعمال البحث عن جثة الغريق الثاني جارية، والذي يدعى أحمد السيد 30 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثة العامل الغريق إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر قد شهدت فى 2017 غرق مركب سياحي يدعى ميناف، أمام معبد الكرنك بالاقصر،دون خسائر بشرية، وتعرض المركب ميناف 2 بالمرسى السياحي بالكرنك للغرق والذي كان متوقفًا عن العمل منذ 2016 لعدم وجود نزلاء به، وانتقل على الفور محافظ الأقصر، ومدير الأمن وجميع القيادات لموقع المركب، وتبين حدوث غرق جزئي بعد تسرب المياه داخلها لعدم اهتمام أصحاب المراكب بأعمال الصيانة.