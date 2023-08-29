عاجل
العالم الهولندي وفزاعة الزلازل: ترقبوا الأقوى منذ ٢٠ عامًا
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة اثنين من طاقم عمل المركب السياحي الغارق بنيل الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي عاملان بمركب سياحي مصرعهما غرقًا، بنهر النيل، بعد تعرض المركب لغرق جزئي بنهر النيل، والذي كان يخضع لأعمال صيانة؛ استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

تلقت غرفة النجدة اخطارًا من شرطة المسطحات المائية، يفيد بتعرض المركب السياحي "نيفولي" للغرق، وهو متوقف عن العمل منذ حوالي عشرة اعوام،  واسفر ذلك عن  مصرع حسين ا. 21 سنة من محافظة سوهاج، ضمن طاقم عمل المركب، وتم على الفور نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

فيما أكد مصدر  أنه تم إنقاذ عامل، وتعرض اثنين للغرق، تم انتشال جثة أحدهما، بينما لاتزال أعمال البحث  عن جثة الغريق الثاني جارية، والذي يدعى أحمد السيد 30 عامًا،  مشيرًا إلى أنه تم نقل جثة العامل الغريق إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

ويشار إلى أن محافظة الأقصر قد شهدت فى 2017 غرق مركب سياحي يدعى ميناف، أمام معبد الكرنك بالاقصر،دون خسائر بشرية، وتعرض المركب ميناف 2  بالمرسى السياحي بالكرنك للغرق والذي كان  متوقفًا عن العمل منذ 2016 لعدم وجود نزلاء به، وانتقل على الفور محافظ الأقصر، ومدير الأمن وجميع القيادات لموقع المركب، وتبين حدوث غرق جزئي بعد تسرب المياه داخلها لعدم اهتمام أصحاب المراكب بأعمال الصيانة.

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف سبب وراء ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

استخراج دودة بطول 8 سم من دماغ مريضة (صور)

تفاصيل إصابة 14 شخصًا في حادث سير على الطريق السريع بجنوب الأقصر