اكتشافات الغاز توفر 12 مليار دولار لمصر| فيديو

أكد الكاتب عادل السنهوري، أن اكتشافات الغاز توفر 12 مليار دولار لمصر، متابعًا أن الدولة المصرية لم تألو جهدًا على مدار السنوات الماضية في التنقيب والبحث عن الغاز والبترول والتوقيع على الاتفاقيات.

اكتشافات الغاز



ولفت عادل السنهوري، خلال حديثه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، عقدت الدولة المصرية اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، مما عاد بالفائدة على مصر وحقق عائدًا كبيرًا من خلال استكشافات حقول الغاز في البحر المتوسط.



وأوضح أن اكتشافات الغاز ساهمت في توفير 12 مليار دولار سنويًا للدولة المصرية، وتحولت من الاستيراد إلى التصدير بفضل الاستكشافات، مضيفًا أن الدولة وضعت خطة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.



وأشار إلى أن شركة بريتش بتروليوم البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول، تعتبر من أقدم الشركات الأجنبية التي تتعاون معها مصر في هذا المجال، مضيفًا أن الشركة البريطانية تستهدف توجيه استثمارات داخل مصر بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة.

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"بريتيش بيتروليوم"

