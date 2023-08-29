محافظ أسيوط يلتقي ممثلي هيئة"كوبتك أورفانز" لدعم مؤسسات المجتمع المدني

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ممثلى هيئة "كوبتك أورفانز" وبعض الفتيات المشاركات بمشروع "ابنتي الغالية" الممول من الهيئة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقدمه المؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم وبناء الكوادر الشبابية من الشباب والفتيات، معلناً دعمه الكامل وتشجيع تلك المؤسسات في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية.

جاء ذلك بحضور النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعايدة عبده مدير منطقة أسيوط لهيئة "كوبتك أورفانز" وبعض الفتيات المشاركات في مشروعات الهيئة.

واستعرض اللقاء بعض أنشطة وفعاليات الهيئة بالمحافظة وخاصة مشروع ابنتي الغالية يقوم على توفير الفرصة أمام الفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معًا في محبة وسلام وبروح الفريق، مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي كما استعرضت مديرة الهيئة بالمحافظة أهداف المشروع التي تتمثل في توفير الدعم المادي للفتيات لاستكمال الدراسة ورفع مستوى الأداء الدراسي للفتيات المستهدفات من الأخوات الصغيرات وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها وتنمية قيادات من الفتيات قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتعزيز ثقافة السلام المجتمعي.

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والأحياء لتنفيذ الفعاليات التي تخص الطلبة والطالبات وتحقيق أكبر استفادة فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين الفتيات والأطفال اليتامى والأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لجهود وأنشطة وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لافتًا إلى أنشطة المحافظة في توزيع المشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا فضلًا عن متابعتهم في تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم وإشراكهم في مختلف المعارض التي تنفذها المحافظة مشيدًا بدور الهيئات والمنظمات الأهلية بالمحافظة داعيًا الجميع بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية.

وفي نهاية اللقاء شاهد المحافظ بعض الحقائب والأدوات المدرسية التي سيتم توزيعها على طلاب وطالبات المدارس خلال الأيام القادمة وقامت إحدى الفتيات بتسليم الوزير المحافظ دعوة لحضور الحفل الختامي لأنشطة مشروع ابنتي الغالية والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة وحرص المحافظ على التقاط الصور الجماعية والتذكارية مع الفتيات المشاركات في اللقاء وبحضور القيادات التنفيذية.