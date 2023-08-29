رونالدو وساديو ماني يقودان تشكيل النصر أمام الشباب

يستضيف النصر السعودي نظيره الشباب مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في منافسات الجولة الرابعه من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023_2024.

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اختتم النصر السعودي تدريباته الجماعية استعدادًا للقاء الشباب في ديربي ناري يٌقام اليوم في دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشباب في ديربي الرياض

من المقرر ان يعتمد البرتغالي على هذا التشكيل الذي يخوض به لقاء النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعه في دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، أليكس تيليس، العمري.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

موعد مباراة النصر السعودي والشباب في ديربي الرياض

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع النصر والشباب السعودي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.