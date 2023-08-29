عاجل
العالم الهولندي وفزاعة الزلازل: ترقبوا الأقوى منذ ٢٠ عامًا
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان: الانتهاء من تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر

طريق الحوفي
طريق الحوفي

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير طريق الحوفي (طريق النادي سابقا) الذي يفصل بين نادي 6 أكتوبر والحي السابع، ويربط بين المحور المركزي الموازي ومحور جمال عبد الناصر.

وقال "النجار"، إنه تم توسعة طريق الحوفي من خلال إضافة انتظار مواز بالطريق بالإضافة لرفع ساحات الانتظار الجانبية لتنظيم انتظار السيارات، وتجهيز مسار للدراجات ضمن الخطة الشاملة لمسارات الدراجات بطرق المدينة ومحاورها.

وأوضح  رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة والتي شملت صيانة واستبدال الأعمدة، وكذا أعمال التشجير من أشجار ونخيل ومغطيات تربة بنظام الري الحديث؛ لتحسين الصورة البصرية، مؤكداً  اهتمام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بالأرصفة المستخدمة للمشاة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم الاهتمام بعناصر التخطيط الأرضي وخطوط عبور المشاه ومسارات الدراجات واللوحات التحذيرية والإرشادية التي من شأنها تنظيم حركة المركبات والمشاة على حد سواء.

وفي سياق متصل، طرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أماكن لانتظار المركبات بمقابل الانتفاع بمساحات مختلفة  بكلً من ( الحي الخامس – الحي السادس – الحي السابع – الحي الثامن – الحي العاشر – الحي الحادي عشر) بهدف القضاء على أماكن الانتظار العشوائية، وذلك وفقاً لعدة شروط، على أن يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 7/9/2023.

مواد متعلقة

عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي 7 سنوات

موعد المزاد العلنى لطرح 14 محلًا وصيدلية للبيع في العلمين

خطوات التقديم على أراضي الإسكان المطروحة فى 15 مدينة

الإسكان: طرح تنفيذ وتشغيل شبكات مرافق وتجهيز خدمات بـ3 مدن جديدة بالصعيد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي ممثلي سكان المدينة ويتفقد الأحياء السكنية

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي وملوي الجديدة

كل ما يهمك معرفته عن طرح جهاز العلمين الجديدة 14 محلًا وصيدلية للبيع

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة السادات واسترداد وحدات مخالفة