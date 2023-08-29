أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر المقبل

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد جميع المنافذ التابعة لها بالسلع التموينية، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر المقبل.

من المقرر أن يتم صرف المقررات التموينية يوم الجمعة المقبل أول الشهر عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

أسعار السلع

وتؤكد وزارة التموين باستمرار بأنه لاتوجد زيادة في أسعار السلع التموينية، ويتم طرحها عبر المنافذ مخفضة مقارنة بنظيراتها في الأسواق الأخرى، وجاءت أسعار كالآتي: