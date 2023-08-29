أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر المقبل
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد جميع المنافذ التابعة لها بالسلع التموينية، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر المقبل.
من المقرر أن يتم صرف المقررات التموينية يوم الجمعة المقبل أول الشهر عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.
أسعار السلع
وتؤكد وزارة التموين باستمرار بأنه لاتوجد زيادة في أسعار السلع التموينية، ويتم طرحها عبر المنافذ مخفضة مقارنة بنظيراتها في الأسواق الأخرى، وجاءت أسعار كالآتي:
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام واحد بسعر 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهات.
- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهًا.
- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا.
- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيه.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيه .
- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيه.
- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.