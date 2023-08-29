ضربة موجعة جديده للتجار السوق السوداء فى أسيوط

نحجت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط فى ضبط مطحن مواني (أهالي) بقرية الزاويه مركز اسيوط بداخله 7.950 طن دقيق

وتمكنت الحملة من ضبط (35 )شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كجم، وضبط (124) شيكارة دقيق معاد نخلها وطحنها وتعبئنها في شكائر بأسماء وعلامات تجارية وهمية زنه الشيكارة 50 كجم

عدد(١) ميزان طبليه وعدد (١)ماكينة خياطة وبكرة خيط

وكمية من الشكائر الفارغة لعلامات مختلفة لزوم إعادة التعبئة، وكمية من شكائر الدقيق المدعم الفارغة التي تم تفريغها واعادة طحنها.

البداية كانت قد وردت معلومات الي المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط والتي تفيد قيام احد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد اعاده نخله وطحنه مرة اخر وبيعه علي انه دقيق فاخر في السوق السوداء و التربح من خلال ذلك وطبقا لتعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز وتجار السوق السوداء، ووتم التحفظ علي الكميات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه القانونية.

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