ضبط 5 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنشأة

شهدت قرية الدويرات بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة مزارع وسائق باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الدويرات / دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من:- طرف أول "أيمن . م . ق . ز" 38 سنة مزارع مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونجل عمومته "حمدي . م . م . ا" 47 سائق مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان "أبو الحمد . ا . ا . م" 63 سنة مزارع ونجله "خالد . ا . ا . ا" 29 سنة مزارع ونجل عمومتهما "محمود . ا . ج . ع" 24 سنة مزارع، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدِ كل منهما على الآخر واتهم الطرف الأول - الطرف الثاني بإلقاء حجارة صوبهما مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.