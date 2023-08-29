خاليًا من الركاب.. تفاصيل مصرع عاملين على متن مركب سياحي بالأقصر

شهدت الأقصر صباح اليوم، مصرع عاملين، على مركب سياحي متوقف عن العمل، ويخضع للصيانة، بعد تعرض المركب لغرق جزئي بنهر النيل، وذلك أمام قاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر.

وأوضح مصدر بالسياحة أن المركب السياحي "تيفولى" متوقف عن العمل منذ 10 أعوام، ويخضع للصيانة على ضفاف النيل، استعدادًا للموسم السياحي الجديد، مؤكدا أنه لحظة الغرق لم يكن به أي سائح، وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت فى 2017 غرق مركب سياحي يدعى ميناف، أمام معبد الكرنك بالاقصر،دون خسائر بشرية، وتعرض المركب ميناف 2 بالمرسى السياحي بالكرنك للغرق والذي كان ، متوقفًا عن العمل منذ 2016 لعدم وجود نزلاء به.

وانتقل على الفور محافظ الأقصر، ومدير الأمن وجميع القيادات لموقع المركب، وتبين حدوث غرق جزئي بعد تسرب المياه داخلها لعدم اهتمام أصحاب المراكب بأعمال الصيانة.