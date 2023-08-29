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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتحلوا صفة رجال الشرطة.. القبض على المتهمين بسرقة تاجر بالإكراه في 6 أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بالإكراه، بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استدرجوا المجني عليه، بحجة تبديل النقود إلى فئة الدولار، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واعتدوا عليه، واستولوا على المبلغ المالي، وتم إحالتهم إلى النيابة.

بدأت تفاصيل الحادث بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من تاجر اتهم فيه مجموعة أشخاص بسرقة مليون جنيه بالإكراه، ذلك بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار، وفور وصوله فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة، واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة، تمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فيما أصيب شخصين بحروق بسيطة إثر حريق نشب في أحد السيارات النقل بعد انقلابها على بأحد الطرق بمدينة 6 أكتوبر، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورد بلاغا من الأهالي لشرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة على طريق وصلة حازم حسن القادم من بوابات مصر إسكندرية بـ 6 أكتوبر.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

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