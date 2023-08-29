حملات مرورية لمراقبة سير المركبات على طرق المنيا

تشن إدارة مرور محافظة المنيا، حملات مكبرة بالكمائن، والحصول على عينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات “الأجرة والنقل الثقيل”، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية بالمنيا، وذلك حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات.

وتشهد الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 ، بمحافظة المنيا، انتظاما وسيولة مرورية للمركبات بمختلف أنواعها، على الطرق السريعة، والخطوط الداخلية.

كما تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس، وكذلك المركبات المتنوعة (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي)، على الطرق الداخلية، والطرق السريعة، والصحراوية.

ورصد تقرير الوفد، الطرق الداخلية بالمراكز والمدن، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات، وتوفر اشتراطات الآمان، داخل المركبات، والحمولة المقررة، كذلك مراقبة السرعات المحددة، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير، وانتظام عمل الإشارات الإلكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا، هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات، (النقل الثقيل – الأجرة) للمخدرات، وذلك حماية للمواطنين والمركبات، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.