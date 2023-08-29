القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم في دوري روشن "ديربي الرياض"

يستعرض بوابة الوفد الالكترونية القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشباب مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعه من دوري روشن السعودي .

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أنهي النصر السعودي تدريباته الجماعية مساء أمس الاثنين استعدادًا لمباراة الشباب المرتقبة في ديربي ناري الرياض في الجولة الرابعه في دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: غيسلان كونان_ محمد أل فتيل_ إيميريك لابورت_ سلطان الغنام

الوسط مارسيلو بروزوفيتش_ عبد الله الخيبري_أوتافيو دا سيلفا_ عبد الرحمن غريب_ ساديو ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشباب السعودي المتوقع لمباراة النصر السعودي

حراسة المرمى سيانج جيو كيم.

خط الدفاع: فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني.

خط الوسط: تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار.

خط الهجوم، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشباب في ديربي الرياض

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين النصر و الشباب مساء اليوم الثلاثاء الموافق29 من شهر أغسطس 2023، على قنوات أس اس سي الرياضية الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري روشن السعودي.