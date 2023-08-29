إصابة شخصين إثر حادث تصادم بالشرقية

شهد بطريق الكوثر الصالحية الجديدة بالشرقية، حادث تصادم توك توك بدراجة ما اسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح، وتم نقل المصابين اليوم مستشفي الصالحية الجديدة لإسعافهم، وتحرر محصر بالواقعه.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية الجديدة بإستقبال كلا من "كمال م م" 29 سنة عامل مقيم ابو حماد مصاب بجرح بالرأس و"عبد الله م ا" 56 سنة بالمعاش مقيم الكوثر مصاب بجرح بالجبهه وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

والفحص تبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث تصادم توك توك بدراجة بطريق الكوثر الصالحية الجديدة وتم نقل المصابين إلي مستشفي الصالحية الجديدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما وتحرير محضرا بالواقعة.

فيما أمرت نيابة الهرم بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مزرعة موالح، لكشف ملابسات الوقعة والوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بينما تمكنت قوات الحماية المدنية، أمس الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وشددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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