جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، حيث تقام عدة مواجهات قوية ومنتظرة نرصدها لكم في السطور التالية:

النصر ضد الشباب ..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب الأول بارك في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو المرتقية والتي ستجمع بين النصر والشباب بقمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

يدخل فريق النصر المباراة متسلحًا بالقوة الضاربة المكونة من رونالدو وماني و تاليسكا، في حين يفتقد الشباب لخدمات أكثر من لاعب مميز أبرزهم المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور.

التعاون ضد الأخدود ..

يحل التعاون ضيفًا على الأخدود في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

الفتح ضد ضمك ..

يستعد فريق ضمك لاستقبال ضيفه الفتح في المباراة التي ستجمعهما على استاد نادي ضمك بخميس مشيط، وستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

الأهلي ضد الطائي ..

يستقبل فريق الأهلي ضيفه الطائي في المباراة التي ستقام على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، وستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

الخليج ضد الحزم ..

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والحزم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستقام على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، بينما ستذاع عبر قناة SSC HD.