ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فأكدت الهيئة أنها تأتي على النحو التالي، فمن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

وتنشر بوابة الوفد بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة

العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35

بنها الصغرى 24 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

طنطا الصغرى 23 والعظمى 35

دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 32

رفح الصغرى 24 والعظمى 31

رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

نخل الصغرى 19 العظمى 36

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

الطور الصغرى 27 والعظمى 34

طابا الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح الصغرى 24 والعظمى 31

السلوم الصغرى 24 والعظمى 36

سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 31 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 38

شلاتين الصغرى 31 والعظمى 39

حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 36

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

المنيا الصغرى 25 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

قنا الصغرى 28 والعظمى 40

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40

أسوان الصغرى 29 والعظمى 42

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41

أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 41