الكيلو ب30 جنيهًا.. البامية تشتعل في أسواق الخضراوات بالمنيا

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق الشعبية والمحلات بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار البيع والشراء، حيث تراوح سعر البطاطس من 7 لــ 10 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة، من 7 لــ 9 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الطماطم من 8 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 9 لــ 17 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 لــ 10 جنيهات، وبلغ سعر الفاصوليا من 19 لــ 25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الباذنجان البلدي من 4 لـ 6.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الباذنجان أبيض من 4.5 لــ 6.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي بلدي من 5 لــ 9 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل حامى البلدي من 5 لــ 9 جنيهات.

ووصل سعر الفلفل الوان من 14 لــ 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 3 لــ 5 جنيهات، وتراوح سعر الخيار صوب من 12 لــ 15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى من 8 لــ 12 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البامية من 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر القلقاس من 5 لــ 9 جنيهات، وتراوح سعر البطاطا من 4 لــ 8 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 24 لـ 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللفت من 1.5 لــ 2.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، ويبلغ سعر السلق «1 رابطات كيلو الرابطة» 7.5 جنيه.

وفي سياق متصل شهدت أسعار بيع الفاكهة بالأسواق الشعبية والمحلات اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر البرتقال صيفي من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الجريب فروت من 7 لــ 15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الليمون بلدي من 6 لــ 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الليمون الأضاليا من 4 لــ 7 جنيهات، وبلغ سعر العنب بناتي أصفر من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو وتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر التفاح المصرى من 16 لـ 26 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر التفاح أمريكي ايطالي من 25 لـ 35 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر التفاح السوري من 18 لــ 28 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر البلح الرملي من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر الجوافة من 6 لــ 12 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الرمان من 6 لــ 14 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكانتلوب من 6 لــ 14 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الشمام من 7 لـ 11 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر المانجو عويس من 25 لــ 35 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر المانجو سكرى من 15 لـ 21 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البطيخ 1 «8:10 كيلو» من 30 إلى 40 جنيهًا.

وجاء سعر البرقوق مستورد 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكمثرى خشابى من 12 لــ 22 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 لــ 25 جنيهًا، يبلغ سعر الأناناس 50 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدوم من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكريز (الكيلو) 25 جنيهًا، يبلغ سعر الكيوى 26 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الأفوكاتو من 60 لــ 90 جنيهًا للكيلو.

جديرًا بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.