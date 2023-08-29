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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر

سلع تموينية
سلع تموينية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد المنافذ بكافة السلع الغذائية استعدادًا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر سبتمبر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل أول الشهر.

 شراء كمية 124 ألف طن زيت خام

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  قد تعاقدت بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد ، منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام وكمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

 

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وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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