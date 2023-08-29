مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة العالم لكرة السلة

تواصل بطولة العالم لكرة السلة في نسختها التاسعة عشرة والتي تستضيف احداثها كل من الفلبين و اندونسيا واليابان مشوار الدور الأول حيث تقام اليوم ( الثلاثاء ) ثمان مباريات في اطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعات الاولى والرابعة والخامسة والثامنة .

تبقى في صدارة مباريات اليوم بالنسبة لاهتمامات الجماهير المصرية هي مباراة مصر مع المكسيك فعلى الرغم من توديع منتخب مصر لمنافسات البطولة الا ان الفوز اليوم سيكون له مردود وأثر كبير على مشوار الفراعنة في منافسات المباريات الترتيبية والتي ستحدد المنتخب الأفريقي الذي سيتأهل لدورة الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ من خلال بطولة العالم او المنتخب الافريقي الذي سيتأهل لخوض التصفيات العالمية للدورة الاوليمبية .

وسيكون جدول مباريات اليوم على النحو التالي ( بتوقيت القاهرة ) :

١٠.٣٠ صباحا ألمانيا مع فنلندا

١١.٠٠ صباحا أنجولا مع جمهورية الدومينيكان

١١.٤٥ صباحا مصر مع المكسيك

١٢.٤٥ ظهرا لبنان مع فرنسا

٠٢.١٠ ظهرا أستراليا مع اليابان

٣.٠٠ عصرا الفلبين مع ايطاليا

٣.٣٠ عصرا ليتوانيا مع مونتينيجرو

٤.٣٠ عصرا كندا مع لاتفيا