نشرة أخبار التوك شو.. ارتباط عمرو دياب بداليدا خليل وسرقة آثار مصرية من المتحف البريطاني

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، تفاصيل وتطورات مشروعات الدولة القومية، في الدلتا وتوشكى وشرق العوينات في المجال الزراعي.



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مشروع الصوب الزراعية نجح في إنتاج الخضراوات بنسبة 70%.. فيديو



قال المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، إن فكرة تجربة زراعة أشجار البن ترتكز على أساس زراعة البذور التي تم استقدامها من اليمن وإثيوبيا.

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نجاح زراعة البن في مصر.. فيديو



علق الكابتن إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي تتحدث عن انتقال محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، قائلًا إنه تحدث مع مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب ومع صلاح، وكل المؤشرات تؤكد بقائه مع الفريق.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامدرب بالاتحاد الإنجليزي يحسم جدل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. فيديو

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، على سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، قائلًا:" من يمتلك الأثار هى مصر و أي خطأ ترميم لا بد من معاقبة المتحف، كما أن المتحف البريطاني من المفترض أنه متحف عالمي فسرقة كمية الأثار الضخمة المعلن عنها تعد عملية خطيرة جدًا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنازاهي حواس عن سرقة الآثار من المتحف البريطاني.. جريمة في حق مصر (فيديو)



كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل،عن حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبتها من الفنان عمرو دياب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات على "السوشيال ميديا" حول هذا الأمر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناداليدا خليل ترفض التعليق على علاقتها بعمرو دياب.. أمر شخصي (فيديو)



كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشروعات المحلية بمدينة توشكى، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيقها.

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أحمد موسى: السيسي حقق أكثر مما وعد به (فيديو)



أكد الفنان محمد رياض، أن الدوري الإنجليزي أهم دوري في العالم كله، معلقا “أنا بشجع ليفربول عشان محمد صلاح، وأنا أهلاوي مش متعصب، وبحترم فريق الزمالك”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامحمد رياض: أنا أهلاوي وأشجع ليفربول من أجل محمد صلاح (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن طريق الحق صعب وقولة كلمة الحق خلال الفترة الحالية أمر صعب للغاية، معقبًا: "زمان المعارض كان شخص شجاع للغاية، الآن المعارضين كسيبة، شغالين مناشير، المعارض يكسب ويتاجر من خلال معارضته".

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الديهي: المعارض للدولة كسيب كالمنشار والداعم يعاني في الصحة والمال



كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل جديدة عن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن الصفقة واقع وليست شائعات.

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تامر أمين يوجه رسالة لـ محمد صلاح حول الانتقال للسعودية (فيديو)

