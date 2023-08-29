تحطم مروحية فوق منزل في حادث مروع (فيديو)

أصيب شخصان اثنان بجروح جراء تحطم مروحية إنقاذ طبية في ولاية فلوريدا الأميركية، الاثنين.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بروارد، إنه "تم نقل شخصين إلى مستشفى محلي في أعقاب تحطم مروحية إنقاذ" في المنطقة.

ولم يتضح على الفور مدى إصابتهما، وكذلك ما إذا كانا على متن المروحية عندما سقطت أم لا.

الطيار فقد السيطرة.. لحظة سقوط مروحية تابعة للشرطة الأميركية في فلوريدا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/VOybXp6hVo — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 28, 2023

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة تحطم المروحية المنكوبة، كما أظهرت لقطات أخرى فجوة متفحمة في سقف المبنى الذي تحطمت المروحية فوقه، وأضرارا جسيمة في هيكله.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تحلق مع دخان أسود خلف القسم الأوسط، قبل أن يؤدي عطل تقني إلى خروجها عن السيطرة حيث بدا أن طرف الذيل ينكسر.