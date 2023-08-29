اصطدام سفينة شحن بأخرى سياحية ضخمة بسبب الرياح (فيديو)

شهد مرفأ مايوركا الإسباني حادث اصطدام بين سفينة سياحية وسفينة شحن، وذلك جراء العواصف الشديدة التي ضربت الجزيرة.

وذكرت مصادر صحفية أن السفينة السياحية كانت مليئة بالسياح، ونتج عن الحادث إصابات طفيفة بين عدد من السياح البريطانيين المتواجدين عليها.

وأشار القبطان بعد الحادث إلى أن "لا أضرار هيكلية حدثت في السفينة، لكن السطح الخامس تعرض لضرر بسيط".

وتضم السفينة المرسية على شواطئ مايوركا "بريتانيا" الآلاف من السياح، والتي يمكنها استيعاب نحو 6 آلاف راكب بمن فيهم أفراد الطاقم.