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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد عكاشة: جماعة الإخوان خططت لاستغلال الفوضى في 28 يناير 2011

العميد خالد عكاشة،
العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قبل أيام قليلة من يوم الجمعة 28 يناير 2011 كانت بعض مكونات المعارضة والكيانات السياسية ومنها جماعة الإخوان الإرهابية رتبوا لتظاهرات 28 يناير 2011 وكان هذا الأمر معلنا من أجل زيادة الحشد.

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جماعة الإخوان استغلت الفوضى 

وأضاف خالد عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "يبدو أن جماعة الإخوان استغلت هذا الأمر وبدأت تبني هذا الأمر ستكون هناك حالة من الفوضى إن نزل المواطنون إلى الشارع، وبالتالي، فإنها ستستغل الفوضى لاقتحام السجون وإخراج السجناء منها".

وتابع  خالد عكاشة: "الجهاز الأمني قام بعملية اعتقال قانونية لأعضاء مكتب الإرشاد عندما سجل مجموعة من المكالمات لهم عندما اتفقوا على أنهم موجودون في أحداث يوم الجمعة، وفي يوم الخميس قُبض عليهم وانضموا إلى بقية عناصر الإخوان في وادي النطرون".

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