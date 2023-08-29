ميمي عبد الرازق: رفضت عرض المصري وفضلت الداخلية

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية إنه رفض عرضاً لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين بالمصري بعد رحيله عن تدريب الفريق الاول.



وأضاف ميمي في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تلقيت عرضا من نادي المصري لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين، وفكرت في هذا العرض ولكني رفضت خوض هذه التجربة من جديد ووافقت على تدريب الداخلية".

كشف: "اعتذرت لإدارة المصري ومسئولي النادي أكدوا دعمهم لي بالكامل في تجربتي مع الداخلية وأن أي لاعب سأرغب في الحصول عليه سيتم الموافقة وبالفعل تحصلت على أكثر من لاعب من المصري".