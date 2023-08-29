زلزل بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 7.1 درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا الإثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 201 كيلومتر شمالي ماتارام بإندونيسيا، وعلى عمق 518 كيلومترا تحت سطح الأرض.

يذكر انه فى وقت سابق من أمس الإثنين، ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، إقليم البرانس العليا الواقع فى جنوب غرب فرنسا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، الإثنين، أن سكان بلدية "سان بي دو بيجور" بالقرب من بلدية "تارب" فى "البرانس العليا" شعروا بالزلزال الذي استمر نحو 20 ثانية، موضحة أن الظاهرة ليست جديدة.