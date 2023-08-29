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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد رياض: أنا أهلاوي وأشجع ليفربول من أجل محمد صلاح (فيديو)

محمد رياض
محمد رياض

أكد الفنان محمد رياض، أن الدوري الإنجليزي أهم دوري في العالم كله، معلقا “أنا بشجع ليفربول عشان محمد صلاح، وأنا أهلاوي مش متعصب، وبحترم فريق الزمالك”.

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محمد رياض: "لن أعيش في جلباب أبي" يعشقه جميع الأجيال

وقال محمد رياض، خلال لقاء له ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، مساء الإثنين: " أنا كنت بحب رياضة البلياردو، وكنت بمارس كرة القدم فترة، ولعبت تحت 17 سنة في فريق أبو سمبل، ولعبنا في دوري الدرجة الأولى".

الفن خطفني من الكرة


وتابع الفنان محمد رياض: “الفن خطفني من الكرة، نهائيا ولم يكن لجدي وقت لممارسة كرة القدم لكني ظللن أتابع أخبارها، وشاركت في اعتزال اللاعب هادي خشبة”.

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