موليكا يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام للأهلي
كشف النجم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، حقيقة ما تردد حول اقترابه من الانتقال إلى صفوف الأهلي.
وقال جاكسون موليكا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " ما نُشر عني عن طريق وكيل يُدعى جيان ويلي نجوما بخصوص إمكانية انتقالي إلى الأهلي غير صحيح".
وأضاف: " جيان ويلي ليس الوكيل الخاص بي، وما نُشر على لسانه يخصه هو فقط، ولا أعلم بتلك المفاوضات".
واختتم: " لا أعلم بوجود مفاوضات مع الأهلي من الأساس، ووكيلي الحالي هو ديديه فيرناي، وأي أمور تخص مستقبلي ستكون من خلاله"